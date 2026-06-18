Universidad Rafael Landívar lanza Licenciatura en Artes Culinarias y Negocios Gastronómicos en Quetzaltenango

Jun 18, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Herberth Tax.

QUETZALTENANGO – La Universidad Rafael Landívar (URL), campus San Alberto Hurtado, S.J., ha oficializado el lanzamiento de su nueva Licenciatura en Artes Culinarias y Negocios Gastronómicos.

Esta propuesta académica nace con el objetivo de responder al crecimiento sostenido de la industria gastronómica en la región y fortalecer el desarrollo económico, turístico y cultural del occidente del país.

La carrera destaca por un enfoque integral que combina la formación culinaria especializada con herramientas de administración, innovación y gestión empresarial.

Según detalló el Magíster Carlos Molina, coordinador de la carrera, el programa está diseñado para que los futuros profesionales desarrollen conceptos innovadores y lideren negocios competitivos bajo estándares de calidad nacionales e internacionales.

La elección de Quetzaltenango para esta oferta académica no es casual. La ciudad se ha consolidado como un centro económico, educativo y comercial clave, además de ser un destino reconocido por su riqueza cultural y patrimonio.

En este contexto, la licenciatura busca preparar profesionales capaces de:

Gestionar de manera eficiente la producción de alimentos y bebidas.

Crear estrategias de diferenciación e innovación.

Administrar empresas del sector gastronómico con una visión global.

El plan de estudios, que se desarrollará bajo la modalidad de «Plan Fin de Semana» con una duración de cuatro años, incluye alianzas estratégicas con el sector privado —restaurantes, bares y hoteles— para facilitar prácticas profesionales y la inserción laboral.

Los egresados podrán desempeñarse como gerentes de servicios gastronómicos, consultores especializados o emprendedores.

Las personas interesadas en formar parte de esta nueva carrera pueden visitar las instalaciones de la URL, Campus San Alberto Hurtado, S.J., o comunicarse al teléfono y WhatsApp 7722-9900 para recibir información detallada sobre el proceso de admisión y los requisitos de ingreso para el ciclo 2027.