Un día como hoy se proclamó el Sexto Estado de Los Altos: El hito de autonomía y resistencia de Quetzaltenango

Con información de Fernando Castellanos.



El calendario marca hoy, 5 de junio, el 188.º aniversario de un acontecimiento que transformó la geografía política y el orgullo identitario del occidente de Guatemala.

Un día como hoy en 1838, en el marco de la Federación Centroamericana, nació a la vida jurídica el Sexto Estado de Los Altos, estableciendo su capital en Quetzaltenango, un proyecto que se convirtió en el máximo símbolo de resistencia frente al centralismo de la época.

Las causas de la ruptura: El hartazgo del occidente

La separación de la región altense no fue un acto fortuito, sino la respuesta a décadas de opresión fiscal y marginación política ejercidas desde la Ciudad de Guatemala.

El descontento quedó plasmado de forma enérgica en el acta faccionada en Quetzaltenango el 2 de febrero de 1838, donde los pueblos de Los Altos denunciaron los abusos del gobierno central.

El documento histórico resaltaba el maltrato hacia la región a través de argumentos contundentes:

Asfixia económica: Se denunció que los departamentos occidentales eran constantemente «oprimidos y vejados con cargas y contribuciones exorbitantes» destinadas únicamente a financiar el ejército del gobierno central.

Persecución política: El acta señalo que Quetzaltenango, a pesar de su respeto a las leyes, era el «blanco del odio más injusto de los gobernantes», sufriendo el nombramiento de funcionarios impuestos que degradaban a la población y el uso de la malignidad para buscar su «destrucción y aniquilamiento».

Debido a esta situación, un vasto territorio que comprendía los actuales departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, junto a la región de Soconusco (hoy en Chiapas, México), decidió unirse para buscar su autodeterminación.

El nacimiento jurídico y los símbolos de la patria altense



Con el respaldo del caudillo liberal general Francisco Morazán y tras una intensa batalla política en el Congreso Federal, la solicitud fue aprobada mediante el decreto del 5 de junio de 1838. A partir de ese momento, el Estado de Los Altos se erigió legalmente como un cuerpo político soberano, liderado por el licenciado Marcelo Molina como presidente y el general Agustín Guzmán como vicejefe.

La identidad de esta nueva república se materializó en símbolos patrios que, hasta el día de hoy, forman parte de la iconografía de la ciudad altense:

La bandera de Los Altos



Creada el 13 de septiembre de 1838 para motivar a las tropas defensoras, se compone de tres franjas horizontales: en la parte superior azul, al centro blanco, y en el extremo inferior carmesí.

El escudo y su heráldica

Diseñado por las máximas autoridades del Estado, el blasón reunía elementos profundos sobre el origen y el destino de la región, descritos detalladamente por sus creadores:

El cielo: Refleja el ambiente de paz y de armonía reinante en el territorio.

El volcán: Representa al guardián de la ciudad, así como la pujanza y vitalidad de sus hijos.

El árbol: Símbolo de la fecundidad y la constante renovación de la sociedad.

El quetzal: Utilizado aquí como emblema de libertad, años antes de que apareciera en el escudo nacional de Guatemala.

El carcaj y las flechas: Un reconocimiento a las raíces y al orgullo indiano de su origen.

Una rama de olivo: Signo inequívoco de la inmortalidad del Estado.

Una rama de laurel: Representa la presea de triunfo y gloria para su pueblo.

Disolución de hecho, pero no de derecho

La vida del Sexto Estado fue efímera pero gloriosa. El proyecto autonómico de los liberales altenses representaba una amenaza directa para los intereses de los conservadores de la capital. El 2 de abril de 1840, el caudillo militar Rafael Carrera lideró una violenta invasión armada que reincorporó el territorio de Los Altos al Estado de Guatemala por la fuerza.

A pesar de las ejecuciones de las autoridades altenses y la abolición de sus instituciones, los historiadores y el sentir popular quetzalteco coinciden en una premisa fundamental: el Estado de Los Altos fue disuelto por la fuerza de las armas (de hecho), pero jamás mediante un proceso legal o de derecho.

Por esta razón, cada 5 de junio, la conmemoración de esta gesta no solo evoca el pasado decimonónico, sino que reafirma el espíritu descentralizado, cultural y vanguardista que sigue caracterizando al occidente del país.