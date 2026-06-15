TSE habilita registro para medios de comunicación interesados en propaganda electoral 2027

Jun 15, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Portada |

Por Redacción Stereo 100

GUATEMALA – El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha informado oficialmente que, a partir de este 15 de junio de 2026, queda habilitado el periodo de inscripción y registro para todos los medios de comunicación interesados en la contratación de espacios para la difusión de propaganda electoral, de cara a las Elecciones Generales 2027.

Según el cronograma establecido por el órgano electoral, los medios tienen hasta el 15 de agosto de 2026 para completar el trámite de registro.

Es importante recordar que, bajo la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), el TSE es el único ente facultado para centralizar la contratación de propaganda electoral.

Esta medida tiene como objetivo garantizar la equidad en la contienda y asegurar que todos los partidos políticos cuenten con acceso a los medios bajo condiciones transparentes.

Los medios que decidan participar en este proceso deberán sujetarse a la denominada «Tarifa Electoral», la cual, según la ley, equivale al 20% del valor de la tarifa comercial promedio que el medio cobra habitualmente a sus clientes particulares. M

Este proceso es monitoreado de cerca por la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión (UEMCEO) del TSE, responsable de verificar que la pauta y la propaganda se ajusten estrictamente a la normativa vigente.