TSE define el cronograma preliminar rumbo a las Elecciones Generales de 2027

Jun 25, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Este jueves la directora electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, Gloria López, dio a conocer la planificación inicial para el próximo evento democrático del país. Este calendario técnico establece la ruta legal para la renovación de las autoridades ejecutivas, legislativas y municipales, ajustándose de manera estricta a los plazos que dicta la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Las fechas clave del proceso electoral

El cronograma preliminar traza las cuatro etapas fundamentales que marcarán la agenda política y ciudadana durante el año 2027:

Convocatoria a elecciones generales: 22 de enero 2027.

22 de enero 2027. Campaña electoral: 29 de marzo 2027.

29 de marzo 2027. Elecciones generales: 27 de junio 2027.

27 de junio 2027. Posible segunda vuelta: 22 de agosto.

Un panorama político con una amplia oferta de partidos

A la par del diseño de la logística electoral, el TSE mantiene actualizado el registro de las organizaciones políticas que buscan participar en la contienda. El ambiente preelectoral proyecta un tablero competitivo con múltiples opciones de voto para la ciudadanía:

Partidos autorizados: Con el último corte consolidado a mayo de 2026, el máximo ente electoral contabiliza 25 partidos políticos formalmente inscritos.

Con el último corte consolidado a mayo de 2026, el máximo ente electoral contabiliza 25 partidos políticos formalmente inscritos. Organizaciones en fila: Se reportan al menos 20 grupos en formación, una cifra que incluye tanto a comités cívicos como a futuras agrupaciones que agilizan sus trámites de inscripción legal.

Durante la jornada de votaciones de junio, los guatemaltecos acudirán a las urnas para elegir al binomio presidencial, diputados al Congreso de la República, corporaciones municipales y representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen). En caso de que ninguna fórmula presidencial alcance la mayoría absoluta, el mandato se decidirá entre los dos candidatos más votados durante el balotaje de agosto.