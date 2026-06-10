Tribunal dicta sentencia de 70 años de prisión contra responsable del femicidio de su prima, Litzy Cordón

Jun 10, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.



El Tribunal de Mayor Riesgo «B» dictó una sentencia condenatoria de 70 años de prisión inconmutables contra Kevin Rivas Cordón, tras hallarlo culpable de la muerte de su prima, la estudiante universitaria Litzy Cordón.

El fallo judicial, emitido este martes 9 de junio de 2026, pone fin a un proceso penal que se extendió por varios años tras un crimen que generó consternación en la sociedad guatemalteca.

Delitos imputados y resolución judicial





La decisión fue tomada de forma unánime por el cuerpo colegiado del tribunal de alto impacto, integrado por las juezas María Eugenia Castellanos Cruz, Marling Mayela González Arrivillaga y Missulla Eunice Solís Rodas, quienes validaron las pruebas presentadas durante el debate oral y público.



La pena máxima de prisión impuesta al condenado se desglosa de la siguiente manera por los ilícitos cometidos:



Delito de plagio o secuestro: Tipificado por la retención e incomunicación de la víctima previa a su deceso.



Delito de femicidio: Aplicado al demostrarse las circunstancias de violencia de género en el asesinato de la estudiante.





Contexto del caso y reacciones



Los hechos que originaron este proceso judicial ocurrieron en el año 2020 en el departamento de Zacapa, lugar donde residía la joven universitaria y donde se registró su desaparición y posterior hallazgo sin vida.



Reacción familiar: Integrantes de la familia de la víctima expresaron que la resolución judicial aporta un cierre y un alivio moral tras años de gestiones en las judicaturas.



Postura social: Organizaciones de la sociedad civil y colectivos en favor de los derechos de la mujer, que brindaron acompañamiento al caso desde su inicio, señalaron que esta condena sienta un precedente importante en el combate a la impunidad y en la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia contra la mujer en el país.