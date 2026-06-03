Tribunal de Quetzaltenango desarrolla audiencia de conclusiones por el asesinato de empresario en el rastro municipal

Jun 3, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

JUDICIALES – El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango llevó a cabo este miércoles la audiencia de conclusiones en el debate oral y público que se sigue en contra de Sergio Eduardo Bustamante López.

El sindicado enfrenta un proceso penal determinante al ser el principal sospechoso del asesinato con arma de fuego del ganadero y empresario Ovidio López Palacios, en un hecho que conmocionó al sector comercial local el año pasado.

Los argumentos presentados por los sujetos procesales ante el órgano jurisdiccional detallan que el crimen se registró el pasado 16 de marzo de 2025 en el interior del rastro municipal, ubicado en la zona 5 de la cabecera departamental de Quetzaltenango.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima fue interceptada por sujetos armados quienes, tras efectuar múltiples disparos, la despojaron de una alta cantidad de dinero en efectivo que portaba para realizar transacciones comerciales propias de su actividad económica.

La víctima mortal era un conocido empresario originario del departamento de Huehuetenango, quien se trasladaba constantemente a la ciudad altense para coordinar la compra y venta de ganado.

Tras finalizar la etapa de debate y la presentación de las conclusiones de cierre por parte del Ministerio Público y la defensa técnica, la judicatura anunció de forma oficial que la lectura de la sentencia programada para definir la situación jurídica del procesado se realizará el próximo viernes 12 de junio en la misma sala de audiencias.