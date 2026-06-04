Tres accidentes de tránsito en las zonas 1 y 3 complican la movilidad vial en Quetzaltenango

Jun 4, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

LOCALES – La jornada de este jueves registró una serie de accidentes viales independientes en puntos estratégicos de la cabecera departamental de Quetzaltenango.

Los incidentes automovilísticos, ocurridos de forma casi simultánea en las zonas 1 y 3, requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad y de los elementos de ordenamiento vial para evitar un colapso en la circulación de vehículos debido a la acumulación de reportes en un corto periodo de tiempo.

El primero de los hechos de tránsito se registró en la intersección de la 7a. calle y 21 avenida, correspondiente a la zona 3 de la ciudad altense.

En esa misma demarcación, pero como un evento totalmente aislado, las autoridades reportaron una segunda colisión sobre la 22 avenida y 3a. calle, obligando a los conductores que transitaban por el área a reducir la velocidad por la obstrucción parcial de los carriles.

De forma paralela, la alerta vial se extendió hacia el Centro Histórico de la ciudad, informando sobre un tercer accidente automovilístico, el cual ocurrió de manera separada en la 9a. calle y 12 avenida de la zona 1 de Quetzaltenango.

La coincidencia de estos tres eventos distintos provocó una alta carga vehicular en los alrededores de ambos sectores.