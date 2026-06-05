Trasladan a renglón permanente a 69 trabajadores de salud en Quetzaltenango

Jun 5, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este viernes 69 empleados de los diferentes distritos de salud de Quetzaltenango firmaron sus nombramientos para ser trasladados de la modalidad de contrato al renglón permanente 011. El cambio de situación laboral abarca a personal de enfermería y del área administrativa.

De acuerdo con los representantes sindicales, bajo la modalidad de contrato el personal no disponía de acceso a prestaciones como el Bono 14, Aguinaldo, vacaciones ni cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Con la firma de estos nombramientos, los trabajadores formalizan su relación laboral con el Ministerio de Salud bajo las condiciones del renglón permanente.

Declaraciones de la dirigencia sindical

Mario Natareno, representante del Sindicato Nacional San Juan de Dios y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, señaló que este proceso es el resultado de gestiones y movilizaciones realizadas por la organización ante el Congreso de la República durante los últimos cinco años.

Por su parte, Candido Reyes, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, explicó que la contratación temporal expone al personal a inestabilidad laboral en caso de enfermedad. Reyes indicó que la organización ha sostenido esta demanda respecto a los trabajadores por contrato desde hace varias administraciones y aseguró que el sindicato continuará con las gestiones para futuros traslados a nivel nacional.