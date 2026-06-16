Tras los estragos: Panorama en Almolonga tras fuertes correntadas de lodo

Jun 16, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100

ALMOLONGA, QUETZALTENANGO – Tras la intensa jornada de lluvias registrada la noche de este lunes, esta mañana se observa el panorama en la calle principal del municipio de Almolonga.

El arrastre de correntadas de lodo, piedras, troncos y vehículos ha dejado una escena crítica en el sector, evidenciando la magnitud de los daños causados por las precipitaciones.

Debido a la situación, se espera que durante las próximas horas las autoridades locales y departamentales realicen un recorrido de verificación en las áreas más afectadas para evaluar la infraestructura dañada y coordinar las acciones de limpieza y asistencia necesarias para los vecinos afectados.

Fotografías: Canal 4 ATV