Tránsito regulado en zona 1 de Quetzaltenango por presentación de la Big Band Shakina

Jun 28, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – Autoridades municipales han informado que, durante la tarde de este domingo, el tránsito vehicular en la 11 avenida, entre la 6.ª y 5.ª calle de la zona 1, se encuentra regulado debido a la gran presentación de la Big Band Shakina.

Para gestionar esta actividad, se han implementado medidas especiales con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y mantener un flujo vehicular adecuado en el sector.

Se hace un llamado a los conductores para que transiten con precaución, atiendan las indicaciones del personal de apoyo desplegado en el área y respeten los desvíos establecidos.