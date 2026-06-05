Tráiler vuelca y cae en un riachuelo en el kilómetro 155 de la ruta al Pacífico obstaculizando el paso vehicular

Jun 5, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Ruperto Matías.

NACIONALES – Un grave accidente de tránsito se registró durante las últimas horas en el kilómetro 155 de la ruta al Pacífico, de forma aproximada, en un sector muy cercano a la entrada al municipio de Mazatenango, Suchitepéquez.

Por causas que aún no han sido establecidas por las autoridades locales, el conductor de un vehículo de transporte pesado perdió por completo el control del volante, lo que provocó que la pesada unidad terminara volcada y cayera en el interior de un riachuelo que atraviesa la referida ruta.

De acuerdo con los reportes preliminares emitidos desde el lugar de los hechos, el percance vial afortunadamente no registra personas heridas ni víctimas mortales, reportándose de manera inicial únicamente severos daños materiales tanto en la estructura del tráiler como en el entorno.

Elementos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial, se hicieron presentes de forma inmediata al sector con el propósito de coordinar la circulación de los automovilistas y planificar las maniobras para el retiro del pesado automotor.

Debido a la posición en la que quedó la unidad de transporte, la cual obstruye uno de los carriles principales, se ha empezado a generar un fuerte congestionamiento vehicular y una masiva carga de automóviles en ambos sentidos.

Las autoridades de tránsito y los cuerpos de socorro estiman que las labores de limpieza, enganche y movilización del tráiler se extenderán por un lapso de dos a tres horas, por lo que el paso por esta importante arteria del país continuará bloqueado de forma parcial por un tiempo prolongado.

Rutas alternas recomendadas ante el congestionamiento en la zona

Ante la gravedad del bloqueo provocado por el percance, se solicita con urgencia a los transportistas y conductores particulares que se desplazan desde el occidente con dirección hacia la ciudad capital que busquen vías alternas para evitar quedar atrapados en las largas filas de vehículos.

Como opciones viables debido a la emergencia, se reporta que varios automovilistas ya están utilizando la ruta antigua de Chicacao hacia San Antonio Suchitepéquez o San Bernardino. Asimismo, para quienes viajan con rumbo a la ciudad de Guatemala, se recomienda tomar el desvío desde Mazatenango hacia el municipio de Santo Domingo, para posteriormente conectar con San José El Ídolo y reincorporarse más adelante a sus destinos.