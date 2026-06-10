Tormenta tropical Cristina provocará fuertes lluvias en el país durante las próximas 48 horas

Jun 10, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |



El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) emitió un aviso de vigilancia ante el acercamiento de la tormenta tropical Cristina al norte de Centroamérica.

Aunque los pronósticos apuntan a que el núcleo del sistema se desplaza hacia El Salvador, la amplitud de sus bandas nubosas provocará un incremento significativo de lluvias y nublados en Guatemala a partir de este miércoles y hasta el próximo viernes.



De acuerdo con los datos técnicos del Boletín Meteorológico Especial #09-2026, el fenómeno se localiza actualmente a una distancia aproximada de 280 kilómetros del departamento de Jutiapa, mostrando un desplazamiento inusualmente lento de apenas 4 km/h con rumbo hacia el oeste.

Los modelos dinámicos de trayectoria prevén el siguiente escenario:

Impacto en El Salvador: El centro de la tormenta mantendrá su rumbo directo hacia el territorio salvadoreño.

Disipación: Se estima que el sistema sufra un paulatino debilitamiento y posterior disipación al momento de tocar tierra en el vecino país.

Efecto indirecto: Pese a su degradación, su circulación periférica continuará arrastrando humedad e inestabilidad hacia los suelos guatemaltecos.

Regiones afectadas y activación de Alerta Naranja



Debido al peligro potencial que representan los acumulados de agua en terrenos vulnerables, el INSIVUMEH categorizó el evento dentro de la zona naranja de su Plan Operativo, lo que activa los protocolos de monitoreo predictivo y coordinación con los cuerpos de socorro.

El incremento de las lluvias y lloviznas intermitentes incidirá principalmente en las siguientes regiones:

Valles de Oriente y Pacífico.

Bocacosta.

Altiplano Central.

Región de Occidente.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a la población y a los comités de emergencia locales mantener un monitoreo constante sobre los niveles de los ríos y las zonas propensas a deslizamientos de tierra, ya que las condiciones de saturación debido a la persistencia de las lluvias podrían generar emergencias en la infraestructura vial del país.