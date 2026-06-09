Tormenta Cristina cambia de rumbo hacia El Salvador, pero mantendrá lluvias en Guatemala

Jun 9, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región |

Por Redacción Stereo 100.

GUATEMALA – Un giro importante ha dado el monitoreo del fenómeno climatológico que mantiene bajo vigilancia a la región. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) emitió los avisos informativos No. 30-2026 (para la población) y No. 31-2026 (para autoridades), confirmando que la tormenta tropical Cristina ha modificado su trayectoria estimada.

Valeria Úrizar, representante de la CONRED, informó que, de acuerdo con el Boletín Meteorológico Especial No. 05-2026 del INSIVUMEH, el sistema continúa bajo monitoreo y se ubica actualmente cerca de las costas de Chinandega, Nicaragua.

Sin embargo, los últimos modelos muestran que el ciclón se desplaza de forma directa hacia El Salvador, por lo que se descarta un impacto directo sobre el territorio guatemalteco como se preveía inicialmente.

A pesar de que el centro de la tormenta ya no ingresará al país, las autoridades enfatizaron que no se debe bajar la guardia.

Debido a la cercanía y las bandas nubosas del sistema, se mantendrá un constante ingreso de humedad que seguirá favoreciendo lluvias de moderadas a fuertes desde el sur hasta el centro del país en los próximos días.

Ante este escenario, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED emitió las siguientes directrices:

Para las autoridades locales: Fortalecer el monitoreo en áreas susceptibles a inundaciones o deslizamientos de tierra, y coordinar planes de respuesta inmediata.

Para la población en general: Evitar ingresar al mar o realizar actividades acuáticas en las costas, identificar rutas de evacuación, revisar el Plan Familiar de Respuesta y tener lista la mochila de las 72 horas.

Las instituciones recuerdan que ante cualquier situación de riesgo o emergencia se debe activar el Sistema CONRED reportando el incidente de forma inmediata al número de teléfono 119.