Terremotos sacuden Venezuela, Japón y Estados Unidos durante la misma jornada

Jun 24, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada , Sucesos |

Fotos AFP.

Una intensa jornada sísmica se registró este miércoles 24 de junio, luego de que movimientos de magnitud relevante fueran reportados en Venezuela, Japón y Estados Unidos, según registros de organismos internacionales de monitoreo.

El evento de mayor impacto ocurrió en Venezuela, donde dos terremotos fueron registrados con pocos segundos de diferencia.

El primero alcanzó magnitud 7.2 y posteriormente se registró otro de magnitud 7.5 cerca de la zona de Montalbán, en el estado Carabobo.

Los movimientos fueron percibidos en Caracas y otras regiones del país, donde se reportaron evacuaciones, daños en estructuras y despliegue de equipos de emergencia.

Tras los sismos en territorio venezolano, organismos internacionales emitieron de manera preventiva un aviso relacionado con posible amenaza de tsunami para algunas zonas del Caribe, el cual posteriormente fue levantado.

Minutos después, un terremoto de magnitud 6.9 fue registrado frente a la costa de Japón, cerca de Kuji, en la prefectura de Iwate. El movimiento generó monitoreo de las autoridades japonesas, aunque inicialmente no se reportaban daños mayores ni alerta de tsunami.

Además, el Servicio Geológico de Estados Unidos registró actividad sísmica en California, donde se reportaron movimientos en el norte del estado durante la misma jornada, magnitud 5.6.

Expertos recuerdan que la coincidencia de varios terremotos en diferentes regiones del mundo no significa necesariamente que exista una relación entre ellos, ya que cada evento responde a la dinámica de las placas tectónicas en su propia zona.

Los organismos de monitoreo mantienen vigilancia ante posibles réplicas y continúan evaluando la situación en las áreas afectadas.