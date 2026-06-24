Terremoto de magnitud 7.1 sacude Venezuela; se reporta movimiento en varios países del Caribe

Jun 24, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada , Sucesos |

FOTOS: MANAURE QUINTERO/AFP

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la tarde de este miércoles 24 de junio el centro-norte de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro fue ubicado cerca de la zona de Morón, en el estado Carabobo, a una profundidad aproximada de 13 kilómetros.

El movimiento telúrico fue percibido en Caracas y otras regiones del país, donde residentes evacuaron edificios ante el fuerte temblor. De manera preliminar, autoridades y organismos de monitoreo indicaron que no había un reporte confirmado de víctimas, aunque se evaluaban posibles daños estructurales.

Testigos reportaron afectaciones como grietas en estructuras y daños menores en algunos inmuebles. El sismo también fue percibido en zonas de Colombia y otras islas del Caribe, debido a la intensidad del movimiento.

Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso preventivo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, debido a la posibilidad de variaciones en el nivel del mar en zonas cercanas al epicentro.

Equipos de emergencia mantienen monitoreo de la situación mientras continúan las evaluaciones para determinar el impacto real del sismo y posibles réplicas.