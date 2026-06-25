Suspenden audiencia por muerte violenta de Cristian Roberto Domínguez Ambrocio

Jun 25, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este jueves, en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Quetzaltenango se suspendió la audiencia en contra de tres hombres sindicados del asesinato de Cristian Roberto Domínguez Ambrocio, de 32 años.

La suspensión de la audiencia es porque familiar de la víctima iniciará acompañamiento como querellante adhesiva y con ello se deberán desarrollar algunos procesos.

El cadáver de Domínguez fue hallado, el 22 de marzo reciente, dentro de un depósito de agua en Xeul Alto, zona 5 de Quetzaltenango.

Domínguez desapareció, el 16 de marzo, y según la necropsia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el cuerpo tenía heridas causadas con arma blanca.