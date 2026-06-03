Supervisores educativos de Quetzaltenango inician planificación del POA 2027

Jun 3, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de proyectar acciones que fortalezcan y mejoren la calidad educativa, la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) de Quetzaltenango ha puesto en marcha una serie de jornadas de capacitación dirigidas a los supervisores educativos de la región.

El jefe de Asistencia Pedagógica y Dirección Escolar de la institución, Héctor Guzmán Coronado, informó que trabajan con una estructura de, aproximadamente, 55 supervisores, quienes tienen bajo su responsabilidad la cobertura de los 24 municipios del departamento de Quetzaltenango.

De igual forma, se anticipó que en los próximos días las mesas de trabajo se extenderán para integrar formalmente al personal del Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo (SINAE).

Enfoque y optimización de recursos

El propósito central de estas reuniones es proveer a las autoridades educativas de los lineamientos técnicos necesarios para la construcción anticipada de su Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al año 2027. Según detalló Guzmán, este esfuerzo busca vincular directamente la planificación de actividades con el presupuesto asignado para el funcionamiento de cada distrito.

«Es necesario que nuestras autoridades educativas trabajen en el marco del orden y de la sistematización», señaló el funcionario, enfatizando la importancia de la optimización en este tipo de procesos administrativos.

Monitoreo del trabajo en las aulas

La correcta estructuración de estos planes, no solo define la ruta del sector administrativo, sino que sirve como base para la supervisión directa en los centros escolares. Se explicó que, una vez consolidada la planificación macro, los supervisores tendrán la facultad y las herramientas para verificar y dar seguimiento al cumplimiento de los planes de trabajo que desarrollan tanto los directores de los planteles como los maestros en las aulas.

Con este esquema de ordenamiento preventivo, autoridades buscan garantizar que cada acción emprendida anualmente responda de forma concreta a un plan preestablecido para el beneficio de la comunidad estudiantil.