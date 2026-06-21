Solsticio de verano 2026: el hemisferio Norte registra el día más largo del año

Jun 21, 2026 | Actualidad , Clima , Internacionales , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Este domingo 21 de junio se produjo oficialmente el solsticio de verano en el hemisferio Norte, evento astronómico que marca el fin de la primavera y el inicio formal de la época estival.

El fenómeno se registró, de manera exacta, a las 2.24 horas (tiempo de la Ciudad de México y concordante con la región de Centroamérica), dando paso a la jornada con mayor cantidad de luz solar de todo el año 2026.

Fundamentos astronómicos del solsticio

El término solsticio proviene del latín sol (Sol) y sistere (permanecer quieto). Este acontecimiento responde a la mecánica celeste y a la posición del planeta respecto a su eje de rotación.

➡️ Inclinación planetaria: Ocurre cuando el semieje de la Tierra en el hemisferio norte alcanza su máxima inclinación hacia el Sol.

➡️ Declinación máxima: Es el momento preciso en el que el Sol se sitúa en su punto más alto de declinación Norte, alcanzando los +23º 27′.

➡️ Perspectiva zodiacal: Desde el punto de vista terrestre, el fenómeno coincide con el ingreso aparente del Sol en la constelación de Cáncer.

Efectos temporales y duración de la estación

Este posicionamiento geocéntrico genera variaciones notables en la percepción del día y la noche, así como el establecimiento del calendario climático para los próximos meses en la región.

➡️ Luminosidad: La fecha del solsticio se caracteriza por presentar el día más largo del año y la noche más corta en toda la mitad norte del globo terrestre.

➡️ Proyección temporal: De acuerdo con los cálculos astronómicos, la temporada de verano del año 2026 se extenderá por espacio de tres meses, concluyendo formalmente el próximo 22 de septiembre con la entrada del equinoccio de otoño.

Fotos Manuel Valverde