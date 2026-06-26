Solicitan apoyo para localizar a «Kayoko», perrito extraviado en la colonia El Vaquero

Jun 26, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – A través de un llamado urgente, familias quetzaltecas solicitan el apoyo de la comunidad para localizar a «Kayoko», un perrito de raza pug que se extravió la tarde de este jueves en las inmediaciones de la colonia El Vaquero, en la ciudad de Quetzaltenango.

Según el reporte compartido por sus propietarias, Gabriela Ramírez y Escarlett Choz, el canino se escapó de una peluquería tras un incidente accidental en el que la jaula que lo resguardaba resultó abierta.

Sus dueños han expresado su profunda desesperación y tristeza ante la desaparición, por lo que han puesto a disposición los números telefónicos 5607-5173 y 4101-2068 para recibir cualquier información que permita dar con su paradero.

La familia ha confirmado que se ofrece una recompensa a quien brinde datos certeros o localice a «Kayoko», con el único fin de que pueda retornar pronto a su hogar.

Se solicita a los vecinos de la colonia El Vaquero y áreas aledañas estar atentos y compartir esta información para facilitar su pronta localización.