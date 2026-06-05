Sistemas en el Pacífico intensificarán las lluvias en el país a partir de este domingo

Jun 5, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

El territorio nacional continuará bajo condiciones de alta humedad y precipitaciones constantes durante este fin de semana. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que la influencia de sistemas de baja presión en el Océano Pacífico incrementará los aguaceros de forma progresiva, previendo un repunte significativo entre el domingo 7 de junio e inicios de la próxima semana.

Monitoreo regional: Entre aguaceros y calor sofocante

Para este sábado 6 y domingo 7 de junio se pronostica un ambiente generalmente cálido y húmedo, con presencia de neblina durante las mañanas y las noches. Sin embargo, el desarrollo de nubosidad por las tardes provocará tormentas eléctricas en distintas zonas del país.

El mapa de condiciones se distribuirá de la siguiente manera:

Sur al Centro y Costa del Pacífico: Áreas con mayor propensión a lluvias intensas y actividad eléctrica, las cuales se agudizarán conforme avance el fin de semana debido al empuje de los sistemas marítimos.

Áreas con mayor propensión a lluvias intensas y actividad eléctrica, las cuales se agudizarán conforme avance el fin de semana debido al empuje de los sistemas marítimos. Meseta Central, Franja Transversal y Petén: Se esperan nublados del norte al centro, acompañados de lloviznas y tormentas por la tarde o noche.

Se esperan nublados del norte al centro, acompañados de lloviznas y tormentas por la tarde o noche. Región de Oriente y Petén: Pese a los nublados y la posibilidad de lluvias dispersas, estas regiones mantendrán focos de calor intenso, con termómetros que podrían alcanzar máximas de hasta 38°C.

Alerta por saturación de suelos y riesgo de inundaciones

Debido a la continuidad de las precipitaciones, las autoridades meteorológicas advierten que la saturación de agua en los suelos ha alcanzado niveles críticos en varios puntos, lo que eleva drásticamente la probabilidad de emergencias como inundaciones urbanas, crecidas de ríos o deslizamientos de tierra.

Ante este panorama, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió un pliego de recomendaciones clave para la población:

Evitar zonas de riesgo: Abstenerse de cruzar ríos crecidos o caminar cerca de laderas inestables.

Abstenerse de cruzar ríos crecidos o caminar cerca de laderas inestables. Prevención comunitaria: Identificar con anticipación las rutas de evacuación y los albergues habilitados dentro de sus localidades.

Identificar con anticipación las rutas de evacuación y los albergues habilitados dentro de sus localidades. Línea de emergencia: Reportar de inmediato cualquier eventualidad o daño en la infraestructura al número telefónico 119 de Conred.

Tanto el Insivumeh como los cuerpos de socorro mantienen activos sus protocolos de respuesta e instan a la ciudadanía a informarse exclusivamente por los canales oficiales para evitar rumores que compliquen la gestión de riesgos en las comunidades vulnerables.