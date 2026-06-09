Sindicato de Salud inicia asambleas permanentes en Quetzaltenango y advierte movilizaciones en calles

Jun 9, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG) iniciaron esta semana una jornada de asambleas permanentes, en la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango.

Los salubristas exigen atención por parte del Gobierno Central ante una serie de demandas laborales y administrativas, advirtiendo que, de no ser escuchados, radicalizarán sus acciones con movilizaciones en las calles.

Cándido Reyes, dirigente sindical del área comunitaria de Quetzaltenango, explicó que las medidas se están replicando a nivel nacional en todas las unidades ejecutoras, incluyendo hospitales y direcciones de salud. En la protesta también participa Humberto, dirigente del Hospital Regional de Occidente (HRO).

Principales exigencias

El pliego de peticiones de la organización sindical mayoritaria se centra en tres puntos clave:

Destitución de viceministros: Los manifestantes exigen la salida de los viceministros Donato Camey y González Barreno. A Camey lo señalan de ser un presunto promotor de la privatización de los servicios de salud, mientras que a Barreno lo acusan de «abrirle las puertas a los políticos» para interferir en decisiones administrativas del ministerio.

Los manifestantes exigen la salida de los viceministros Donato Camey y González Barreno. A Camey lo señalan de ser un presunto promotor de la privatización de los servicios de salud, mientras que a Barreno lo acusan de «abrirle las puertas a los políticos» para interferir en decisiones administrativas del ministerio. Respeto a la negociación colectiva: Demandan que se respete este derecho constitucional para todos los trabajadores del sector.

Demandan que se respete este derecho constitucional para todos los trabajadores del sector. Mejoras salariales: El sindicato alerta sobre el estancamiento de sus ingresos frente al costo de la vida. «Como va el salario mínimo creciendo, nosotros ya el otro año vamos a estar debajo del salario mínimo», advirtió Reyes respecto al personal bajo el renglón 011. Asimismo, denunció que el personal contratado bajo otras modalidades ni siquiera alcanza a percibir el salario mínimo actual.

De no obtener una respuesta favorable y una ruta de diálogo con las autoridades del Ministerio de Salud, la dirigencia sindical confirmó que el siguiente paso en su hoja de ruta será abandonar las asambleas informativas para iniciar con medidas de hecho y protestas en la vía pública.