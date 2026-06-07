Segunda edición de la Recicla Run en Quetzaltenango

Jun 7, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Portada , Región , Xela |

La mañana de este domingo se desarrolló la segunda edición de la Recicla Run 2026, una actividad organizada por la Dirección de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Quetzaltenango que reunió a corredores de distintas edades en las categorías de 5 y 10 kilómetros.

La competencia dio inicio sobre la avenida Las Américas, donde los participantes recorrieron diferentes sectores de la ciudad en una jornada que combinó deporte, recreación y conciencia ambiental. La actividad busca promover hábitos saludables y fomentar la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente entre la población.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la participación de mascotas, que acompañaron a sus propietarios durante el recorrido, sumándose al ambiente familiar que caracterizó el evento.

Asimismo, representativas de la belleza quetzalteca participaron en la entrega de medallas a los corredores que completaron la competencia.

Durante la actividad también fueron reconocidos los ganadores de la categoría 5K, destacando el esfuerzo y la disciplina de quienes alcanzaron los primeros lugares.

Las autoridades municipales resaltaron que la Recicla Run se ha convertido en un espacio que promueve la actividad física mientras impulsa acciones en favor de una ciudad más limpia y comprometida con el medio ambiente.

Diego Tumax conquista el primer lugar en los 10 K de la Recicla Run.

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