Se rompe la tregua: Comunitarios bloquean por completo el paso en El Zarco

Jun 8, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Las medidas de hecho se han concretado en la Costa Sur. Tras haber anunciado una suspensión temporal a primeras horas de la mañana, pobladores de diversas comunidades del municipio de Champerico, Retalhuleu, decidieron romper la tregua y bloquearon por completo el paso vehicular en el cruce de El Zarco, ubicado en el kilómetro 178 de la ruta centroamericana, en jurisdicción de Santa Cruz Muluá.

La drástica medida fue tomada por los manifestantes debido a la crisis que enfrentan desde hace varios días por la falta del servicio de energía eléctrica en sus hogares.

Aunque inicialmente se había previsto una mesa de diálogo en la Ciudad de Guatemala con representantes de la distribuidora Energuate y el Gobierno Central, las bases comunitarias determinaron activar las protestas ante la falta de soluciones inmediatas a su problemática.

A esta hora, el tramo carretero se encuentra totalmente cerrado en ambos sentidos, lo que ha comenzado a generar masivas filas de vehículos particulares, del transporte colectivo y de carga pesada.

Los inconformes aseguran que no depondrán la medida de presión hasta obtener un compromiso real y el restablecimiento del fluido eléctrico, el paso está completamente interrumpido.