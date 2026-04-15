Se reúnen para definir plan de trabajo de Conadur

Abr 15, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este miércoles se desarrolla, en Gobernación de Quetzaltenango, la reunión de la Mesa de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo Digno que forma parte del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede).

En el punto resolutivo 6, está es la tercera reunión ordinaria en coordinación con el Consejo Regional de Desarrollo, Urbano y Rural y la gobernadora departamental de Quetzaltenango.

El objetivo es definir el plan de trabajo emanado desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) sobre acciones concretas y específicas para el desarrollo económico, competitividad y empleo digno para los 24 municipios de Quetzaltenango.