Se cumplen 42 años de oficialización del uso de la «t» en el nombre de Quetzaltenango

Jun 2, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por José Ralón |

La oficialización del nombre Quetzaltenango (con la letra «t») se estableció en 1984 mediante un acuerdo gubernativo emitido por el entonces presidente de Guatemala, Óscar Humberto Mejía Víctores.

El propósito fue estandarizar la escritura legal y evitar confusiones frente a diversas variantes antiguas como Quezaltenango, Quesaltenango o Qüesaltenango.

El entonces jefe de Estado de facto, Mejía Víctores, oficializó el cambio de nombre mediante el Decreto Ley 92-84. Esta disposición legal agregó la letra «t» al nombre original (pasando de Quezaltenango a Quetzaltenango) para estandarizar su escritura y evitar confusiones en documentos legales y contratos

El Decreto Ley 92-84 fue emitido, el 8 de septiembre de 1984, durante el régimen del Jefe de Estado General, Óscar Humberto Mejía Víctores, quien estableció que tanto el nombre del departamento como el de la ciudad de Quetzaltenango debían escribirse oficialmente con la letra «t».

Esta disposición legal atendió la solicitud de las autoridades municipales y vecinos, quienes pidieron la modificación argumentando que esa era la forma históricamente correcta para la denominación de la ciudad.

Información Byron Lucas