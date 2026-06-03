Sancionan a propietarios de talleres y negocios por utilizar calles en Quetzaltenango como zonas de reparación

Jun 3, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) despliega una serie de inspecciones relámpago dirigidas a comercios de servicio automotriz en distintos puntos de la ciudad. Las acciones buscan liberar las aceras y calles que son utilizadas, de forma ilegal, como extensiones de talleres, una práctica que obstaculiza el paso peatonal y pone en riesgo la seguridad vial.

Control estricto a comercios de servicio automotriz

Durante el despliegue, las fuerzas de tránsito notificaron a los propietarios sobre la prohibición de realizar trabajos mecánicos o eléctricos sobre el espacio público, así como el uso de las aceras para almacenar repuestos, llantas o herramientas.

El operativo concentró su atención en los siguientes giros comerciales:

Talleres de mecánica general y enderezado y pintura.

Venta de repuestos y aceiteras.

Pinchazos y centros de alineación.

Negocios similares que atienden o venden vehículos en la vía pública.

Calles ordenadas y advertencia de multas

La Dirección de la PMTQ enfatizó que estas acciones responden a las constantes denuncias de los vecinos, quienes se ven obligados a caminar sobre el asfalto exponiéndose a ser atropellados debido a que los vehículos en reparación bloquean las banquetas. Las autoridades recordaron que las calles no son propiedad privada ni zonas de trabajo comercial.

Los comercios que insistan en incumplir estas disposiciones normativas se exponen a sanciones severas:

Multas económicas: Aplicación de multas de tránsito por obstrucción de la vía pública.

Aplicación de multas de tránsito por obstrucción de la vía pública. Retiro de obstáculos: Decomiso de los objetos colocados en la calle (conos, botes, llantas o herramientas) para apartar lugares.

Decomiso de los objetos colocados en la calle (conos, botes, llantas o herramientas) para apartar lugares. Remolque con grúa: Traslado al predio municipal de aquellos vehículos que se encuentren desmantelados o estacionados en zonas prohibidas de forma prolongada.

Las autoridades municipales confirmaron que este tipo de operativos de ordenamiento continuarán, de forma aleatoria, durante las próximas semanas en las zonas con mayor saturación comercial de la ciudad.