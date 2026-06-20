San Juan Ostuncalco fortalece su acceso a la justicia con nuevos servicios judiciales

Jun 20, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Con el objetivo de descentralizar la atención y mejorar la eficiencia en la administración de justicia, esta semana entraron en funcionamiento el Juzgado Segundo de Paz y una delegación del Archivo General de Protocolos en el municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

La apertura de estas oficinas, oficializada mediante el Acuerdo No. 07-2026 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), busca reducir las barreras de acceso a servicios legales para los pobladores del municipio. Las nuevas instalaciones están ubicadas estratégicamente en la 2.ª calle 5-03, zona 1 de dicho municipio.

Se estima que esta medida beneficiará a más de 65 mil habitantes, eliminando la necesidad de realizar traslados prolongados a otros municipios para gestionar trámites judiciales o notariales.

Durante la inauguración, el Magistrado Milton Alberto Estrada Morales, integrante de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango, subrayó la importancia de estas acciones:

«Estos esfuerzos forman parte del compromiso institucional por modernizar la infraestructura judicial y brindar una atención más cercana, eficiente y oportuna a la ciudadanía», enfatizó el magistrado.

Durante el acto protocolario, se hizo un llamado al personal administrativo y judicial a trabajar con alto sentido de profesionalismo y vocación de servicio, priorizando la protección de los derechos de los ciudadanos y garantizando una justicia pronta y cumplida.

Con esta expansión, el Organismo Judicial reafirma su estrategia de cobertura nacional, acercando los mecanismos de resolución de conflictos y servicios administrativos a las áreas con mayor densidad poblacional en el departamento de Quetzaltenango.