Rotario de Guatemala se reunirán en Quetzaltenango para impulsar proyectos comunitarios

Jun 18, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de unificar criterios, adquirir nuevos conocimientos y fortalecer el apoyo a las comunidades, se anunció oficialmente el desarrollo de la Novena Convención Nacional Rotaria, la cual tendrá como sede la ciudad de Quetzaltenango.

El evento será viernes 26 y sábado 27 de junio, y se espera la participación de unos 300 rotarios procedentes de diferentes regiones del país.

Alianzas y nuevas herramientas para el desarrollo

La convención se perfila como un espacio clave para el intercambio de experiencias exitosas entre los distintos clubes del país. Los organizadores destacaron que la llegada de los participantes permitirá establecer nuevas alianzas y obtener herramientas innovadoras para el diseño y ejecución de futuros proyectos sociales.

Capacitación y promoción del turismo local

Ante la importancia de la unificación de criterios para hacer más efectiva la ayuda social, se resaltó que cualquier entidad requiere de constante capacitación, siendo este uno de los pilares del encuentro.

Asimismo, los organizadores señalaron que una actividad de esta magnitud no solo impactará de forma positiva en el ámbito social, sino que también busca desarrollar y promover el turismo en las comunidades de Quetzaltenango, dinamizando la economía local durante el último fin de semana de junio.