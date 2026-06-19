Rinden homenaje a Miguel Ángel Asturias en París previo a la repatriación de sus restos

Jun 19, 2026 | Sin categoría |

Por Fernando Castellanos |

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, junto al embajador de Guatemala en Francia, Rubén Estuardo Nájera Contreras, rindieron un homenaje frente a la tumba del escritor guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, ubicada en el Cementerio Père-Lachaise en París. Las autoridades diplomáticas y de gobierno colocaron una ofrenda floral en memoria del célebre autor nacional, calificado históricamente como el «Gran Lengua».

Homenaje al legado universal y cultural

El acto protocolario formó parte de las acciones de preservación y difusión de la herencia intelectual del primer y único escritor guatemalteco distinguido con el Premio Nobel de Literatura.

Relevancia de su obra: Las autoridades destacaron que la producción literaria de Asturias, enraizada en la cosmovisión y la historia guatemalteca, funciona como un puente cultural e identitario entre generaciones a nivel internacional.

Las autoridades destacaron que la producción literaria de Asturias, enraizada en la cosmovisión y la historia guatemalteca, funciona como un puente cultural e identitario entre generaciones a nivel internacional. Ubicación del tributo: El reconocimiento se efectuó en el histórico Cementerio Père-Lachaise, un sitio de alta relevancia patrimonial en la capital francesa.

Preparativos para el retorno histórico

Esta ceremonia se desarrolló de forma oficial dentro del marco de la planificación y los preparativos logísticos para el traslado definitivo de los restos del literato hacia el territorio guatemalteco.