Rinden homenaje a Miguel Ángel Asturias en París previo a la repatriación de sus restos

Por Fernando Castellanos |
El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, junto al embajador de Guatemala en Francia, Rubén Estuardo Nájera Contreras, rindieron un homenaje frente a la tumba del escritor guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, ubicada en el Cementerio Père-Lachaise en París. Las autoridades diplomáticas y de gobierno colocaron una ofrenda floral en memoria del célebre autor nacional, calificado históricamente como el «Gran Lengua».
Homenaje al legado universal y cultural
El acto protocolario formó parte de las acciones de preservación y difusión de la herencia intelectual del primer y único escritor guatemalteco distinguido con el Premio Nobel de Literatura.
- Relevancia de su obra: Las autoridades destacaron que la producción literaria de Asturias, enraizada en la cosmovisión y la historia guatemalteca, funciona como un puente cultural e identitario entre generaciones a nivel internacional.
- Ubicación del tributo: El reconocimiento se efectuó en el histórico Cementerio Père-Lachaise, un sitio de alta relevancia patrimonial en la capital francesa.
Preparativos para el retorno histórico
Esta ceremonia se desarrolló de forma oficial dentro del marco de la planificación y los preparativos logísticos para el traslado definitivo de los restos del literato hacia el territorio guatemalteco.
- Fecha proyectada: El proceso formal de repatriación de los restos del Nobel de Literatura está programado para efectuarse en octubre del año 2026.
- Objetivo de la repatriación: El retorno al país tiene como fin permitir que la sociedad civil y las instituciones del Estado rindan los honores correspondientes en su tierra natal a una de las figuras de mayor influencia en la literatura universal.