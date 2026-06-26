Rescatan a persona que cayó al fondo de un barranco en Sololá

Jun 26, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fredy de León.

SOLOLÁ – Un complejo operativo de rescate culminó con el traslado de una persona de aproximadamente 50 años hacia un centro asistencial, tras ser localizada en el fondo de un barranco ubicado en el sector de Paquisis, aldea Pixabaj, Sololá.

La emergencia fue atendida inicialmente por elementos de la 98.ª Compañía de Bomberos Voluntarios de la aldea Los Encuentros.

Debido a la topografía del terreno, las labores de extracción requirieron el apoyo interinstitucional de la 33.ª Compañía de Panajachel y la 34.ª Compañía de Sololá, sumado a la colaboración de los vecinos de la localidad.

Tras ser rescatada, la víctima recibió atención prehospitalaria y fue estabilizada en el lugar para luego ser trasladada a una clínica privada en la cabecera departamental de Sololá.

Por respeto a la privacidad y a petición de los familiares, la identidad de la persona, quien es originaria de Paquisis, no ha sido revelada. Al momento del traslado, las autoridades aún no habían esclarecido las circunstancias que provocaron este incidente.