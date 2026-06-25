Reportan preocupante situación de salud y seguridad por basura

Jun 25, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Una preocupante situación de salud pública y seguridad se vive en los alrededores del Centro Comercial Municipal, zona 1 de Quetzaltenango.

Según reportan los encargados del ordenamiento del lugar, diversas personas aprovechan la oscuridad de la noche para abandonar, de forma regular, su basura justo en la entrada del depósito de desechos, el cual está destinado solo para el uso de los arrendatarios del mercado.

Marco Colop Salanic, colaborador del complejo comercial, hizo un llamado urgente a la conciencia de los habitantes de la ciudad para que detengan esta práctica, porque el servicio municipal de recolección pasa todos los días por las calles de los distintos sectores.

Riesgos sanitarios y proliferación de plagas

Colop Salanic enfatizó que la acumulación de estos desechos en los exteriores genera graves focos de contaminación: «En primer lugar se acumula y la basura pues junta insectos. Recordemos que los insectos son animales que transmiten enfermedades y hoy en día tenemos que cuidar nuestra salud», señaló.

El entrevistado recordó que este espacio es para el control interno de los comerciantes y que dejar los residuos en la vía pública solo agrava el problema en lugar de solucionarlo.

Jaurías: Una amenaza para los peatones

La constante presencia de desperdicios orgánicos en la entrada del depósito ha atraído a una gran cantidad de perros en condición de calle.

Esta situación se ha convertido en un peligro directo para quienes transitan por el sector. Los animales, al defender el alimento entre la basura, suelen volverse agresivos, lo que representa un riesgo de mordeduras para los peatones, poniendo en especial vulnerabilidad a los niños y a los adultos mayores quienes caminan por la zona.