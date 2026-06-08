Reportan persona herida tras ser atropellada en la zona 3 de Quetzaltenango

Jun 8, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Un percance vial se registró en las últimas horas en un sector de alta afluencia vehicular en la ciudad altense, requiriendo la intervención inmediata de los cuerpos de socorro.

El incidente ocurrió específicamente en la intersección de la 27 avenida y 7a. calle de la zona 3, donde una persona fue atropellada por un vehículo cuyas características no han sido detalladas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios fueron alertados de la emergencia y se destacaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios y la asistencia prehospitalaria correspondiente a la víctima.

Tras ser estabilizada en la escena, los socorristas evaluaron su condición física para determinar su traslado hacia la emergencia de un centro asistencial de la localidad.

Debido a que las unidades de emergencia permanecen estacionadas sobre la vía pública para proteger el área del accidente, la circulación en este punto de la zona 3 se ha visto parcialmente comprometida.

Agentes y autoridades de tránsito mantienen presencia operativa en el sector para regular el flujo vehicular y evitar nuevos incidentes. Se recomienda a los automovilistas que transitan por esta ruta conducir con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar estrictamente las indicaciones del personal desplegado en la vía.