Reportan persona herida con arma blanca en paso a desnivel de la zona 6 de Quetzaltenango

Jun 7, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Un hecho de violencia alteró la circulación vehicular y causó alarma entre los transeúntes de la zona 6 altense.

Un incidente vial derivó en la localización de una persona herida con arma blanca en el sector del paso a desnivel, lo que requirió la movilización inmediata de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia.

Unidades de socorro se presentaron rápidamente al lugar de los hechos para brindar la asistencia prehospitalaria correspondiente a la víctima.

Los paramédicos estabilizaron al afectado en el sitio antes de evaluar su traslado hacia un centro asistencial, mientras agentes de la Policía Nacional Civil iniciaban las primeras indagaciones para resguardar la escena y determinar el origen del ataque.

Debido a la presencia de las ambulancias y de los cuerpos de seguridad sobre la vía principal, el paso vehicular por el viaducto se ha visto considerablemente afectado, generando lentitud en el tránsito de la zona.

Las autoridades locales recomiendan a los automovilistas conducir con extrema precaución, mantener la paciencia y respetar estrictamente las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados en los alrededores para agilizar la movilidad.