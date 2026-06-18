Reo en la cárcel de Cantel recibe segunda notificación por extorsión en menos de un mes

Jun 18, 2026 | Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) notificaron este jueves una nueva orden de captura por el delito de extorsión a Jozef Vodros López, de 49 años, quien guarda prisión en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de Cantel.

La orden de aprehensión fue emitida el pasado 10 de junio por un juzgado del departamento de Huehuetenango.

Esta es la segunda notificación de este tipo que recibe el recluso en menos de un mes, ya que el 5 de junio pasado fue notificado de un proceso similar girado por un juzgado de Guatemala.

Vodros López ya se encuentra recluido por un caso previo de extorsión. Con esta nueva orden, suman tres los juzgados que actualmente lo procesan por el mismo delito en diferentes regiones del país.