Remanentes de «Cristina» mantendrán fuertes lluvias con actividad eléctrica hasta el viernes

Jun 11, 2026 | Actualidad , Clima , Internacionales , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.



A pesar de que el sistema meteorológico Cristina ya se disipó en su estructura principal, sus remanentes continuarán afectando directamente al territorio nacional.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en sintonía con los análisis del INSIVUMEH, emitió el Aviso Informativo No. 42-2026 para alertar sobre la persistencia de condiciones climáticas inestables durante este jueves y viernes.

Valeria Urizar, de Conred.

Regiones bajo riesgo por acumulados de agua

Los remanentes del fenómeno meteorológico seguirán arrastrando humedad, lo que propiciará nublados y lluvias constantes acompañadas de actividad eléctrica en la mayor parte del país.

Mayores acumulados de lluvia:

Valles de Oriente y la Costa del Pacífico.

Bocacosta y Altiplano Central.

Región de Occidente.

Petén e Izabal.



Debido a la acumulación de agua de los últimos días y la continuidad de las precipitaciones, las autoridades de gestión de riesgos advierten sobre la vulnerabilidad de los suelos y la infraestructura vial.

Medidas de autoprotección:

Evitar zonas de riesgo: No intentar cruzar vías, badenes, puentes o infraestructuras que se encuentren inundadas o con corrientes de agua activas.

Vigilancia volcánica: Monitorear de cerca los entornos de la cadena volcánica ante la alta probabilidad de descenso de lahares debido a la lluvia en las zonas altas.

Preparación familiar: Mantener a la mano los recursos de emergencia y revisar que la mochila de las 72 horas esté debidamente abastecida.

Las autoridades instan a los comités locales de emergencia a mantenerse en alerta permanente. En caso de registrarse incidentes que comprometan la seguridad de las comunidades, estos deben reportarse de inmediato al número de emergencia nacional 119 del Sistema CONRED.