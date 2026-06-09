Regulan el tránsito en el Centro Histórico de Xela por construcción de banquetas peatonales

Jun 9, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – Conductores que transitan por el corazón de la ciudad altense deben tomar sus previsiones debido a cambios temporales en la circulación.

Autoridades de tránsito han iniciado con acciones de regulación de la carga vehicular en distintos puntos del Centro Histórico, derivado de los trabajos de construcción y remozamiento de banquetas peatonales que se ejecutan en el sector.

Estas obras municipales de infraestructura buscan devolverle los espacios dignos y seguros al peatón, sin embargo, requieren de cierres parciales y desvíos momentáneos mientras las cuadrillas de trabajadores avanzan con las labores.

Según se informó, el despliegue del personal operativo tiene como prioridad mantener el orden vial en esta zona de alta confluencia, protegiendo tanto a los peatones que caminan por el sector como a los propios automovilistas.

Debido a que el paso se ve reducido en los tramos donde se concentra la maquinaria y los materiales de construcción, se hace un llamado enérgico a la población a planificar sus rutas con tiempo.

Las autoridades recomiendan conducir con extrema precaución, disminuir la velocidad al incorporarse al Centro Histórico y acatar estrictamente cada una de las indicaciones del personal que se encuentra regulando el paso en la vía pública para evitar congestionamientos o percances viales.