Regulación vehicular en zona 3 por actividad de prevención del delito organizada por la PNC

Jun 10, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) informó que se mantiene regulación vehicular en la 19 avenida, entre 1ª y 2ª calle de la zona 3, debido al desarrollo de una actividad de Prevención del Delito organizada por la Policía Nacional Civil (PNC) en un centro educativo privado del sector.

Según las autoridades, la presencia de estudiantes, personal educativo y participantes en la actividad ha generado modificaciones temporales en la circulación vehicular para garantizar la seguridad de los asistentes.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores transitar con precaución, mantenerse atentos a las condiciones del tránsito y seguir las indicaciones de los agentes destacados en el área.

La PMTQ también sugiere planificar los recorridos con anticipación para evitar contratiempos mientras se desarrolla la actividad preventiva.

Vía Osmar Toc.