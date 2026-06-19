Regulación de tránsito en zona 3 y actividades deportivas en Almolonga afectarán la movilidad este viernes

Jun 19, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

QUETZALTENANGO – Autoridades de tránsito han informado sobre medidas preventivas y cierres viales que impactarán la circulación vehicular tanto en Quetzaltenango como en el municipio de Almolonga durante este viernes 19 de junio.

En Quetzaltenango, continúa la regulación preventiva del tránsito en el sector de la 7a calle y Avenida Las Américas, zona 3, debido a la continuidad de los trabajos de mejoramiento vial.

Se recomienda a los automovilistas planificar sus recorridos, conducir con precaución y utilizar vías alternas para evitar contratiempos.

Por otro lado, en el municipio de Almolonga, la movilidad se verá restringida en la 9a. avenida, zona 1, y la Avenida Cenizal, zona 4, con motivo de la realización de una «Carrera Infantil» organizada por diversos centros educativos de la localidad.

Ante este evento, se sugiere a los usuarios de la ruta utilizar el trayecto Cito Zarco – Cantel – Quetzaltenango como ruta alterna para evitar el congestionamiento en el área de la actividad.