Recuperan martillo hidráulico valorado en Q80 mil y capturan a dos presuntos implicados

Jun 16, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil efectuaron la captura de dos hombres, identificados como Héctor, de 29 años, y Erick, de 31, en la aldea La Emboscada, ubicada en el municipio de San Miguel Sigüilá, Quetzaltenango.

La detención se derivó de una denuncia interpuesta tras el hurto de un martillo hidráulico, valorado en aproximadamente Q80 mil, registrado el pasado 14 de junio en el municipio de Olintepeque.

Según la información oficial, el caso inició luego de que trabajadores de una empresa de maquinaria pesada reconocieran el equipo, el cual estaba siendo ofrecido para la venta, alertando de inmediato al propietario.

Como resultado de las diligencias investigativas, las autoridades lograron la recuperación del martillo hidráulico.

Asimismo, se procedió a la incautación de un camión grúa y dos teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a análisis técnicos para fortalecer el proceso de investigación.