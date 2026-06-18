Recuperan área verde en la zona 11 de Quetzaltenango

Jun 18, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Como parte del plan de reforestación 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) trabaja con alumnos de un colegio y el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) en un área verde en la colonia Vista Bella, zona 11 Quetzaltenango.

Trabajan en un área verde del sector como parte del plan de reforestación 2026. El MARN sigue colaborando en reverdecer Quetzaltenango recuperar zonas que han sido degradadas y que están abandonadas.

«El agradecimiento al Cocode, estudiantes y padres que se han sumado a este tipo de actividades y seguimos el mes de junio y julio en reforestaciones», informó el técnico del MARN, Leonel Estrada.