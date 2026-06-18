Recordatorio: Suspensión de energía eléctrica para la madrugada de este viernes en sectores de la zona 1

Jun 18, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – Ante los trabajos de mejora en la red eléctrica programados por la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ), se recuerda a los vecinos que este viernes 19 de junio se registrará una interrupción del servicio eléctrico en puntos específicos de la zona 1.

La suspensión está programada para desarrollarse en horario de madrugada, abarcando de 00:00 a 06:00 horas.

Sectores que estarán sin servicio:

Derivación de la 13 avenida, de la 2 a la 8 calle, zona 1.

Sectores de la 4 a la 6 avenida, entre la 12 y 14 avenida, zona 1, y lugares cercanos.

La EEMQ ha enfatizado que este horario es aproximado debido a la complejidad de las labores y subraya que este corte no autoriza a terceros a realizar intervenciones en la red. Para cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse al 7767-4093.