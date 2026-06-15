Recepción y clasificación de pilones para el Proyecto de Huertos Municipales

Jun 15, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este lunes, personal de Cohesión Social de la Municipalidad de Quetzaltenango desarrolla la recepción y clasificación técnica de los pilones, los cuales consisten en los cebolla, lechuga, remolacha, acelga, brócoli, nabo, rábano y cilantro; verificando su calidad y condiciones fitosanitarias para garantizar un adecuado establecimiento en campo.

Los pilones serán trasplantados en huertos previamente preparados por los participantes, aplicando buenas prácticas agrícolas para favorecer su desarrollo.

La cosecha se efectuará segun el tiempo de cada especie, realizando constantes monitoreos y capacitaciones con la finalidad de fortalecer la producción de alimentos y la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias.