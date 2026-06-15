Realizarán jornada médica gratuita para personas con discapacidad y adultos mayores en Quetzaltenango

Jun 15, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Salud , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Con el objetivo de brindar atención especializada a grupos vulnerables, Donal Sosa, director de la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud (DRISS), anunció una jornada médica integral dirigida a personas con discapacidad y adultos mayores.

La actividad se llevará a cabo los días 16 y 17 de junio en las instalaciones del Club de Leones, en un horario de 08:00 a 16:30 horas.

Los servicios serán gratuitos y contarán con la participación de médicos especialistas en diversas ramas, quienes proporcionarán atención individualizada según la condición de cada paciente.

Además de las consultas, la jornada incluirá la realización de pruebas de laboratorio y la entrega de medicamentos a quienes lo necesiten, gracias al apoyo de distintas instituciones. Las autoridades de salud extienden la invitación a toda la población que requiera estos servicios a acercarse al lugar para ser atendidos.