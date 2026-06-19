Realizan trabajos de mantenimiento correctivo en red de drenajes de la zona 3

Jun 19, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – Cuadrillas municipales llevaron a cabo una intervención correctiva en la red de alcantarillado ubicada en la 14 avenida, entre la 7ª y 8ª calle de la zona 3, tras reportarse obstrucciones que afectaban el flujo normal de las aguas residuales.

Según el informe técnico, el bloqueo en la tubería fue causado por la acumulación de aceite de cocina usado, que al solidificarse junto a raíces de árboles, impedía el correcto funcionamiento del sistema.

Tras los trabajos realizados por el equipo municipal, se logró liberar la obstrucción, restableciendo el servicio en beneficio de vecinos y comercios que operan en dicho sector.

Ante este incidente, las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar verter aceite, grasa o cualquier tipo de desechos sólidos en los drenajes.

La institución enfatizó que estas acciones son las causantes principales de obstrucciones severas en la red municipal, por lo que instaron a la ciudadanía a practicar una correcta disposición de residuos para evitar daños en la infraestructura pública.