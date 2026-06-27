Realizan trabajos de fundición durante la madrugada en la zona 3

Con información de Fernando Castellanos |

Cuadrillas operativas mantuvieron jornadas de trabajo durante la madrugada para ejecutar las labores de fundición sobre la 7.ª calle, en el tramo comprendido entre la avenida Las Américas y la 24.ª avenida de la zona 3.

Las acciones forman parte del proyecto gubernamental para la recuperación e infraestructura vial de esta arteria de alta transitabilidad en el municipio.

Avances del proyecto e infraestructura

Los trabajos nocturnos y de madrugada se planificaron con el objetivo de agilizar los tiempos de entrega y minimizar el impacto en el flujo vehicular de un sector que conecta con centros comerciales y zonas residenciales de la ciudad.



Ubicación exacta de los trabajos: 7.ª calle, entre avenida Las Américas y 24.ª avenida, zona 3 de Quetzaltenango.

Fase ejecutada: Fundición de pavimento con concreto hidráulico sobre la cinta asfáltica.

Objetivos del mejoramiento urbano

De acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto, la intervención integral de la vía no se limita a la superficie de rodadura, sino que contempla optimizaciones estructurales para el sector.

Movilidad urbana: Optimizar los tiempos de traslado y la fluidez del transporte público y particular que utiliza la 7.ª calle como ruta alterna o principal.

Red de drenajes: Adecuar los sistemas de captación de aguas pluviales para prevenir estancamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

Seguridad vial: Reducir los riesgos de siniestros viales mediante el diseño de una superficie uniforme que brinde mejores condiciones de adherencia y señalización para peatones y conductores.