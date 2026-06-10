«Quien no sabe pasar el balón, no ha entendido el juego»: El mensaje del Papa León XIV antes del Mundial

Por Redacción Stereo 100

CIUDAD DEL VATICANO – A pocas horas de que el balón comience a rodar en el torneo mundial de fútbol, el Papa León XIV ha enviado un mensaje que trasciende lo deportivo, invitando a la reflexión sobre el valor del trabajo en equipo, la humildad y la convivencia.

A través de sus redes sociales oficiales, el Pontífice utilizó la metáfora del fútbol para dejar una lección de vida profunda. «El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos», expresó.

El mensaje hace hincapié en que, sin importar cuánto talento posea una persona, la capacidad de colaborar es lo que realmente define el éxito. «Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida», enfatizó el Papa León XIV.

Llamado a la compasión

Más allá de la estrategia y la competencia, el Pontífice también hizo un llamado a la virtud cristiana en medio de la euforia mundialista.

Recordó que el creyente, además de ser amable, debe ser «compasivo y amar sin interés», subrayando la importancia de ver al prójimo —especialmente al que sufre— como alguien digno de respeto y amor.

Fotografías del pontífice en su visita al estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

Este mensaje resuena con fuerza en un momento donde el mundo pone sus ojos en el fútbol, recordándonos que, al igual que en la cancha, nuestras acciones fuera de ella tienen un impacto directo en quienes nos rodean.