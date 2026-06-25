Quetzaltenango rinde homenaje a 37 docentes destacados en la conmemoración del Día del Maestro

Jun 25, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



En el marco de las celebraciones por el Día del Maestro, la Oficina Municipal de Educación de Quetzaltenango organizó un emotivo acto de reconocimiento para galardonar la trayectoria y el impacto positivo de 37 educadores de la cabecera departamental.

El homenaje destacó la labor de profesionales que ejercen tanto en el sector público como en el privado.



La actividad especial se configuró como un espacio para aplaudir el esfuerzo diario de los docentes dentro y fuera de las aulas.

Durante el protocolo, las autoridades municipales hicieron entrega de diversos estímulos:

Diplomas de honor: Otorgados por la excelencia en el desempeño de sus funciones pedagógicas.

Imposición de pines conmemorativos: Como un símbolo de distinción por su valioso aporte al desarrollo intelectual del municipio.

Reconocimientos especiales: Dirigidos a maestros que han dejado una huella importable en la comunidad educativa altense.

Un aplauso para todos los niveles educativos





Una de las características principales de este homenaje fue su enfoque inclusivo, ya que abarcó a profesionales que cubren todo el ciclo de aprendizaje de los quetzaltecos. Entre los homenajeados se incluyó a personal docente de los siguientes niveles:

Educación Primaria

Educación Básica

Ciclo Diversificado

Catedráticos de nivel universitario.

Este tipo de incentivos institucionales busca no solo aplaudir la excelencia académica, sino también dignificar la vocación, la paciencia y el compromiso de aquellos que dedican su vida a moldear la mente y el carácter de las futuras generaciones del país.