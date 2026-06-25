Quetzaltenango inaugura la IX Convención Rotaria Nacional con concierto gratuito en la Catedral

Jun 25, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – Con el objetivo de dar apertura a la IX Convención Rotaria Nacional, la ciudad de Quetzaltenango será sede de un concierto especial abierto al público este viernes 26 de junio a las 17:00 horas.

El evento se llevará a cabo en la Catedral Metropolitana del Espíritu Santo, donde se presentará la obra titulada «Travesía del Viejo al Nuevo Mundo», interpretada por el Cuarteto ARCUS, ensamble residente de la Academia de Música ARCUS, bajo la dirección del maestro Antonio Alvarado.

Este recital musical marca el inicio formal de las actividades de este encuentro nacional, el cual congregará a rotarios provenientes de diversos puntos del país para participar en jornadas enfocadas en la formación y el compañerismo.

La organización ha extendido una invitación cordial a toda la población para asistir a este evento sin costo alguno, brindando una oportunidad única para disfrutar de una velada cultural en el marco de este importante acontecimiento para el departamento.