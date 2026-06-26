Quetzaltenango es sede de la IX Convención Rotaria Nacional con la participación de 300 integrantes

Jun 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – La ciudad de Quetzaltenango se ha consolidado como el punto de encuentro de la Novena Convención Nacional Rotaria, un evento que reúne a aproximadamente 300 integrantes de diversos clubes rotarios de todo el país.

El objetivo central de esta convención es fomentar la capacitación, facilitar el intercambio de experiencias y articular nuevos proyectos de servicio en beneficio de las comunidades.

La agenda del encuentro dio inicio con una gala cultural de cuerdas en la Catedral Metropolitana, continuada por un acto protocolario y un cóctel de bienvenida en la Gobernación Departamental.

Para este viernes, la programación contempla jornadas de formación en el Teatro Municipal, junto con actividades diseñadas para fortalecer la convivencia entre los asistentes.

Crysta Nowell, miembro del Club Rotario Los Altos Quetzaltenango, subrayó que este evento es una ventana para proyectar la riqueza turística, cultural y humana de la ciudad ante visitantes provenientes de departamentos lejanos como Petén.

Asimismo, hizo un llamado a la población local a sentirse orgullosa de ejercer como anfitriona, destacando que el conocimiento compartido durante estas sesiones será clave para impulsar proyectos de impacto nacional y regional.