Quetzaltenango celebrará la Fiesta del Cacao con tres días de cultura, gastronomía y aprendizaje

Jun 22, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango, en coordinación con la Asociación de Chocolateras de Guatemala (Asochogua), invita a la población a participar en la Fiesta del Cacao, del 3 al 5 de julio, en el edificio de Casa No’j, en el Salón Irma Alicia Velásquez, de 8 a 20 horas.

La directora de Fomento Económico, Turismo y Empleo de la Municipalidad de Quetzaltenango, Isabel Colomo, indicó que la actividad busca resaltar una de las tradiciones que identifica a los quetzaltecos y conmemorar el Día del Cacao a través de una variada programación cultural, social y económica.

Durante los tres días habrá conferencias impartidas por expertos en cacao, catas de chocolate, presentaciones de danza folclórica provenientes de Retalhuleu y la participación de la Marimba de Conciertos de la Municipalidad de Quetzaltenango en el acto inaugural.

Las autoridades extendieron la invitación a vecinos, turistas nacionales y extranjeros para disfrutar de las actividades y conocer más sobre la historia, producción e importancia del cacao en Guatemala.